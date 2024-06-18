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Джошуа: Я майже завершив переговори щодо наступного бою

Олександр Булава — 18 червня, 18:56
Джошуа: Я майже завершив переговори щодо наступного бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) майже завершив переговори щодо наступного бою.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Я майже завершився переговори щодо наступного бою. Почуваюсь вмотивованим", — написав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.

Бокс Ентоні Джошуа

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