Джошуа: Я майже завершив переговори щодо наступного бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) майже завершив переговори щодо наступного бою.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Я майже завершився переговори щодо наступного бою. Почуваюсь вмотивованим", — написав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.