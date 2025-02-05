В стилі Леона: Усик похизувався новими фото з поїздки до Вашингтона

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прибув до Вашингтона разом із дружиною Катериною.

Візит подружжя до столиці США відзначився не лише екскурсіями, але й політичною поїздкою, деталі якої не повідомляються.

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Кохана зіркового боксера поділилася фотографіями у соціальних мережах напередодні важливої події. Олександр з'явився у чорному костюмі, а дружина – у полосатій сорочці та ділових штанах.

Нагадаємо, асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), визнала Олександра Усика найкращим боксером 2024 року.

Йому було вручено одну з найпрестижніших нагород у світовому боксі – трофей Шугара Рея Робінсона. Ця відзнака, започаткована у 1938 році, щорічно присуджується найкращому бійцеві незалежно від вагової категорії.

Для Усика це вже друга така нагорода – вперше він отримав її у 2018 році, коли став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Варто зазначити, що у 2017 році цей трофей отримав ще один українець – Василь Ломаченко.