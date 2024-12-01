Колишній чемпіон світу в крузервейті дав пораду Ф'юрі на реванш із Усиком

Колишній чемпіон Британії, Європи та світу в крузервейті (до 91,2 кг) Джонні Нельсон вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1) має використовувати свої габарити під час реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"Після першого бою Усик оцінив Тайсона Ф'юрі. Він розуміє, що Тайсон, найімовірніше, накинеться на нього, використовуватиме свою силу, габарити, фізичну форму. Ф'юрі повинен був робити все це в першому бою і зобов'язаний це зробити в реванші. Тайсону потрібно переконатися, що він зможе чинити тиск на суперника у поєднанні зі своїми боксерськими здібностями. Це все потрібно робити одразу після стартового гонгу, тому що чим довше триватиме бій, тим більшим шансом, що він не зможе підтримувати цей темп", – сказав Нельсон.

Другий бій з Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.