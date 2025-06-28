Норман – про свій наступний бій: Я хотів би битись у Великій Британії – у Японії публіка надто ввічлива
Браян Норман
x.com/trboxing
Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Браян Норман поділився думкою про те, яка публіка йому подобається більше – у Японії чи у Великій Британії.
Слова боксера наводить Sky Sports.
"Публіка у Японії була надто ввічливою. Надто тихою. Спочатку було відчуття, що це не бій, а просто спаринг.
Тепер я хотів би провести поєдинок у Великій Британії. Відчути щось протилежне, коли натовп божеволіє. Мені потрібна енергія він людей, я люблю британську публіку", – розповів Норман.
Нагадаємо, в останньому поєдинку американець видовищним нокаутом переміг Дзіна Сасакі.
Цей поєдинок завершився для японського боксера частковою втратою пам'яті та госпіталізацією.