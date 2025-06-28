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Норман – про свій наступний бій: Я хотів би битись у Великій Британії – у Японії публіка надто ввічлива

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 09:21
Норман – про свій наступний бій: Я хотів би битись у Великій Британії – у Японії публіка надто ввічлива
Браян Норман
x.com/trboxing

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Браян Норман поділився думкою про те, яка публіка йому подобається більше – у Японії чи у Великій Британії.

Слова боксера наводить Sky Sports.

"Публіка у Японії була надто ввічливою. Надто тихою. Спочатку було відчуття, що це не бій, а просто спаринг.

Тепер я хотів би провести поєдинок у Великій Британії. Відчути щось протилежне, коли натовп божеволіє. Мені потрібна енергія він людей, я люблю британську публіку", – розповів Норман.

Нагадаємо, в останньому поєдинку американець видовищним нокаутом переміг Дзіна Сасакі.

Цей поєдинок завершився для японського боксера частковою втратою пам'яті та госпіталізацією.

WBO Бокс Браян Норман

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