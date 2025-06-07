Мені здається, що я переміг, – Боришполець прокоментував поразку Куриленку

Український боксер Андрій Боришполець (11-4, 4 KO) вважає, що він мав перемагати в бою-реванші проти Яніса Куриленка (14-1, 8 KO) за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі.

Про це він сказав у коментарі після бою.

" Я не знаю. Два останні раунди програв, але не сильно так. А взагалі бій вів, мені здається, що я переміг. Це дуже важко – програвати. Дуже довго готуєшся, все віддаєш і програєш.Ну значить я маю бути ще сильнішим. Я буду старатися, ставати ще сильнішим, тренуватися більше і повернуся з перемогою ", – заявив Боришполець.