Мені здається, що я переміг, – Боришполець прокоментував поразку Куриленку
Український боксер Андрій Боришполець (11-4, 4 KO) вважає, що він мав перемагати в бою-реванші проти Яніса Куриленка (14-1, 8 KO) за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі.
Про це він сказав у коментарі після бою.
"Я не знаю. Два останні раунди програв, але не сильно так. А взагалі бій вів, мені здається, що я переміг. Це дуже важко – програвати. Дуже довго готуєшся, все віддаєш і програєш.Ну значить я маю бути ще сильнішим. Я буду старатися, ставати ще сильнішим, тренуватися більше і повернуся з перемогою", – заявив Боришполець.
У підсумку 10-раундовий бій завершився перемогою Куриленка роздільним рішенням суддів: 96:94, 95:95, 96:94.
Боксери вже зустрічалися між собою у грудні минулого року. Після 10 раундів драматичного двобою Куриленко вийшов переможцем роздільним рішенням суддів та відібрав чемпіонські титули.
Зазначимо, що в андеркарді українець Юрій Захарєєв здобув дострокову перемогу над словаком Борисом Недбалом, а Ярослав Харциз у першому раунді нокаутував представника Казахстану Дастана Садуулу. Також свій перший чемпіонський титул завоював Василь Чеботар.