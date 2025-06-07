Що ми між собою б'ємося, – Боришполець відмовився від реваншу проти Рагімова

Український боксер Андрій Боришполець (11-4, 4 KO) відмовився від реваншу проти земляка Назрі Рагімова (15-5, 8 KO).

Це відбулося одразу після бою "акули" проти Яніса Куриленка.

Своє рішення він пояснив тим, що йому набридло битися проти українців, до того ж не отримувати за це грошей.

"Що ми між собою б'ємося? У світі стільки боксерів, набридло вже. Щось комусь доводити. Тим паче ми безкоштовно б'ємося, своє здоров'я та життя віддаємо. Це пекельний труд, це нестерпно. Кожен день вставати о 5 ранку, по 2-3 тренування щодня, не їсти, не пити", – сказав Боришполець.

Зауважимо, що у столичному "Палаці Спорту" відбувся вечір боксу, де головною подією став поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком та Боришпольцем.

У підсумку 10-раундовий бій завершився перемогою Куриленка роздільним рішенням суддів: 96:94, 95:95, 96:94.

В андеркарді українець Юрій Захарєєв здобув дострокову перемогу над словаком Борисом Недбалом, а Ярослав Харциз у першому раунді нокаутував представника Казахстану Дастана Садуулу.

Також свій перший чемпіонський титул завоював Василь Чеботар, здолавши саме Рагімова.