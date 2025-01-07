Цього разу переможе нокаутом: Богачук – про третій бій Усика з Ф'юрі
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук вважає, що Олександр Усик здобуде дострокову перемогу над Тайсоном Ф’юрі у їх потенційному третьому поєдинку.
Цитує бійця Sport-express.ua.
"Усика можна тільки переграти або сильно влучити, але для цього треба його "зловити". А щоб "зловити", потрібна просто неймовірна підготовка. На цей час я не бачу йому рівних.
Він виграв у всіх, у кого можна, проходив найкращих у цьому дивізіоні. Можливо, хтось з молодих дозріє у майбутньому.
Можливо, що араби вирішать розважитися та організують третій бій з Ф'юрі. Якщо це буде їм цікаво, то поєдинок відбудеться. Але тут вже точно Усик поб'є Тайсона достроково", – розповів Богачук.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.