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Цього разу переможе нокаутом: Богачук – про третій бій Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 7 січня 2025, 21:56
Цього разу переможе нокаутом: Богачук – про третій бій Усика з Ф'юрі
Усик та Ф'юрі
Getty images

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук вважає, що Олександр Усик здобуде дострокову перемогу над Тайсоном Ф’юрі у їх потенційному третьому поєдинку.

Цитує бійця Sport-express.ua.

"Усика можна тільки переграти або сильно влучити, але для цього треба його "‎зловити". А щоб "‎зловити", потрібна просто неймовірна підготовка. На цей час я не бачу йому рівних.

Він виграв у всіх, у кого можна, проходив найкращих у цьому дивізіоні. Можливо, хтось з молодих дозріє у майбутньому.

Можливо, що араби вирішать розважитися та організують третій бій з Ф'юрі. Якщо це буде їм цікаво, то поєдинок відбудеться. Але тут вже точно Усик поб'є Тайсона достроково", – розповів Богачук.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

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