Цього разу переможе нокаутом: Богачук – про третій бій Усика з Ф'юрі

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук вважає, що Олександр Усик здобуде дострокову перемогу над Тайсоном Ф’юрі у їх потенційному третьому поєдинку.

Цитує бійця Sport-express.ua.

"Усика можна тільки переграти або сильно влучити, але для цього треба його "‎зловити". А щоб "‎зловити", потрібна просто неймовірна підготовка. На цей час я не бачу йому рівних.

Він виграв у всіх, у кого можна, проходив найкращих у цьому дивізіоні. Можливо, хтось з молодих дозріє у майбутньому.

Можливо, що араби вирішать розважитися та організують третій бій з Ф'юрі. Якщо це буде їм цікаво, то поєдинок відбудеться. Але тут вже точно Усик поб'є Тайсона достроково", – розповів Богачук.