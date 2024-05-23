Богачук — про майбутнє Берінчика: Об'єднання титулів — найкращий варіант

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) прокоментував бій Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) та Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) та оцінив майбутні перспективи українця.

Сергій поділився думками в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

— Поєдинок тривав усю дистанцію, як вважаєте, з чим Денису, можливо, було найскладніше впоратися?

— Та я не думаю, що йому було з чимось складно. У Дениса дуже великий досвід за плечима, багато цікавих боїв, суперників. Його важко чимось здивувати, тут вийшов молодий мексиканець, не думаю, що він зміг чимось вразити Дениса. Я не бачив, щоб Берінчику було важко чи він пропускав якісь удари, для нього це був не складний поєдинок. У його дивізіоні є набагато складніші та цікавіші боксери, які можуть дати серйозніші бої, ніж цей суперник.

— Як думаєте, хто наступний на шляху Берінчика?

— Я навіть думати не можу. Тут настільки все заплутано, це бізнес. Вони будуть вирішувати, зводити так, як їм вигідно. Навіть не знаю, кого можуть поставити. Можливо таке, що йому зараз дадуть трохи часу чи зроблять у Європі захист титулу з європейським боксером, а згодом запропонують бій в США з більш іменитим суперником і буде цікавіше. А можливо, об’єднання титулів, це ще краще. Тут потрібен час, але це робота промоутерів, там постійно все змінюється, боксери підіймаються, опускаються в дивізіонах.

Нагадаємо, що бій Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.