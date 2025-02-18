Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Бій українського боксера перенесли: він мав відбутися в березні

Микола Дендак — 18 лютого 2025, 10:55
Бій українського боксера перенесли: він мав відбутися в березні
Петро Іванов
Ready to Fight

Відомий український боксер суперсередньої вагової категорії Петро Іванов (18-1-2, 13 КО) розповів, що він мав провести бій в березні 2025 року, але його перенесли через травму.

Слова боксера передає Sport-express.ua.

"Планувався поєдинок на березень, але через травму поки усе переноситься. Незрозуміло, на коли. Спочатку треба привести до ладу здоров’я", – сказав Іванов.

Іванов також розповів, як на нього вплинула перша поразка в кар'єрі, якої він зазнав у 2024 році.

"Для мене ця поразка не зіграла великої ролі в житті. Я її нормально сприйняв. Загадайте Володимира Кличка, який тричі програвав важкими нокаутами, а потім став чемпіоном світу й 11 років утримував це звання. В кожного свій випадок".

Нагадаємо, українець в листопаді 2024-го зазнав першої поразки на профі-ринзі. Він технічним нокаутом у 5 раунді програв кубинцю Ослейсу Іглесіасу (13-0, 12 КО), який є чемпіоном світу за версією IBO.

Петро Іванов

Петро Іванов

Нокаутом у 5 раунді: українець Іванов зазнав першої поразки на професійному рівні
Непереможний український боксер виявився важчим за кубинського чемпіона світу напередодні бою за титул
Непереможний український боксер проведе титульний бій
Українець Іванов завоював пояс IBF International

Останні новини