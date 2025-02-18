Бій українського боксера перенесли: він мав відбутися в березні

Відомий український боксер суперсередньої вагової категорії Петро Іванов (18-1-2, 13 КО) розповів, що він мав провести бій в березні 2025 року, але його перенесли через травму.

Слова боксера передає Sport-express.ua.

"Планувався поєдинок на березень, але через травму поки усе переноситься. Незрозуміло, на коли. Спочатку треба привести до ладу здоров’я", – сказав Іванов.

Іванов також розповів, як на нього вплинула перша поразка в кар'єрі, якої він зазнав у 2024 році.

" Для мене ця поразка не зіграла великої ролі в житті. Я її нормально сприйняв. Загадайте Володимира Кличка, який тричі програвав важкими нокаутами, а потім став чемпіоном світу й 11 років утримував це звання. В кожного свій випадок ".

Нагадаємо, українець в листопаді 2024-го зазнав першої поразки на профі-ринзі. Він технічним нокаутом у 5 раунді програв кубинцю Ослейсу Іглесіасу (13-0, 12 КО), який є чемпіоном світу за версією IBO.