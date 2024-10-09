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Непереможний український боксер проведе титульний бій

Олександр Булава — 9 жовтня, 19:45
Непереможний український боксер проведе титульний бій
Петро Іванов
Ready to Fight

Український боксер другої середньої ваги Петро Іванов (18-0-2, 13 КО) наступний бій проведе у листопаді.

Про це повідомляє Ready to Fight.

Суперником непереможного українця буде 26-річний кубинец Ослейс Іглесіас (12-0, 11 КО). Поєдинок відбудеться 7 листопада у канадському Монреалі.

На кону протистояння стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBO, яким наразі володіє кубинець.

Для 28-річного Іванова це буде перший бій у 2024 році. Востаннє він виходив на ринг у жовтні минулого року, коли переміг колумбійця Хуана Боаду.

Водночас для Іглесіаса це буде четвертий поєдинок у році. Він виграв 12 боїв, 11 з ких нокаутом.

Бокс Петро Іванов

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