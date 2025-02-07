Бівол назвав рецепт перемоги над Бетербієвим

Боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) вважає, що зможе перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) в реванші, оскільки покаже себе краще, ніж у першому поєдинку.

Про це він заявив у коментарі The Ring Magazine.

"Відчуваю, що в реванші мені треба бути набагато кращим. Потрібно провести його так, щоби не залишити суддям жодних сумнівів. Я повинен виглядати у ньому чудово", – сказав Бівол.

Зазначимо, що раніше він визнав, що не на максимум показав себе під час першого поєдинку.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.