Бівол назвав рецепт перемоги над Бетербієвим
Дмитро Бівол
Боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) вважає, що зможе перемогти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) в реванші, оскільки покаже себе краще, ніж у першому поєдинку.
Про це він заявив у коментарі The Ring Magazine.
"Відчуваю, що в реванші мені треба бути набагато кращим. Потрібно провести його так, щоби не залишити суддям жодних сумнівів. Я повинен виглядати у ньому чудово", – сказав Бівол.
Зазначимо, що раніше він визнав, що не на максимум показав себе під час першого поєдинку.
Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.