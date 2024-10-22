Бетербієв кинув виклик Усику

Абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі канадець Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) готовий провести бій проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує російського боксера з канадським паспортом RT.

"Не люблю висловлюватися про Олександра. Щоразу, коли роблю це, мене звинувачують у заздрості до нього. Хоча такого не відчував по відношенню ні до нього, ні до будь-якого іншого боксера.

Усик провів хорошу роботу, став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Він гідний тільки поваги. Мені було б дуже цікаво помірятися з ним силами в рамках першої важкої ваги. Але це всього лише спортивний інтерес", – сказав Бетербієв.