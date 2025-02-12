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Берінчик: Після завоювання титулу нічого не змінилося, в Україні йде війна

Станіслав Лисак — 12 лютого 2025, 22:33
Денис Берінчик
Денис Берінчик
Top Rank

Український боксер Денис Берінчик (19-0, 9 КО) напередодні бою американцем Кейшоном Девісом (12-0, 8 КО) заявив, що в його житті нічого не змінилося після завоювання титулу чемпіона WBO у легкій вазі, а також нагадав, що в Україні продовжується війна, яка супроводжується щоденними обстрілами.

Про це уродженець Луганщини розповів на пресконференції.

"Після завоювання поясу я просто тренувався і готувався до захисту. У моєму повсякденному житті нічого не змінилося після здобуття чемпіонського титулу. В Україні йде війна і нічого не змінилося, окрім обстрілів щоденних і ракет і бомб", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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