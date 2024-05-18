Денис Берінчик: Від в’язниці та вуличної бійки з другом до поєдинку в США

У ніч із 18 на 19 травня у Сан-Дієго (США) пройде боксерське шоу під егідою Top Rank. Головною подією стане поєдинок між українцем Денисом Берінчиком (18–0, 9 KO) та мексиканцем Емануелем Наваррете (38–1–1, 31 KO). На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).

Денис вперше битиметься у США та вчетверте за межами рідної України.

Початок

З дитинства Берінчика привчали бути відповідальним, чесним та хоробрим. У одному зі своїх інтерв’ю він поділився, що був працелюбним та допомагав рідним.

"Я був працелюбом. Вдома було господарство – корови , свині, кури та качки. Доводилось вранці та ввечері годувати скотину та закривати"

Та, попри це, інша сторона Берінчика переважала, тож мати мала з ним багато клопоту. Через свій агресивний характер Денис швидко покинув заняття танцями та спортивні секції. Але згодом він потрапив під керівництво заслуженого тренера України Миколи Яківа, який навчав Берінчика боксу.

В'язниця

Бокс був невід'ємною частиною життя Дениса, але тривало це недовго, бо підліток вирішив перемкнутися з вуличних бійок на ігрові автомати. Ця історія доволі схожа до тих, які прожили зіркові боксери, адже Денису також довелося пройти через школу в’язниці.

У 17 років Денис опинився у в'язниці, він провів 14 місяців покарання в 17 СІЗО Луганського централу. Після цього юнак кардинально змінив своє життя, він повернувся в зал, вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту України, проводив практично весь час на тренуваннях та поставив собі мету — стати найкращим у боксі на олімпійському рівні.

На шляху до елітного рівня змагань у Берінчика була курйозна історія, про яку вже мало хто згадає. У 2009 році він приїхав з Києва у рідне місто, де його друг заявив, що він у кращій формі, аніж Денис зі своїми тренуваннями у Києві, та запропонував побитися. Вони обидва одягнули рукавички, Берінчик ще й шолом і бій розпочався. Прямо посеред вулиці, у траві. Денис виглядав міцніше та впевненіше, що й зафіксували на відео.

Першим серйозним успіхом нашого боксера можна вважати перемогу у 2010 році на чемпіонаті Міжнародної федерації університетського спорту, де він побив казахського боксера і чемпіона Азії Гані Олжабаевіча. Вже через рік він взяв участь на чемпіонаті світу в Баку, де блискуче переміг кожного з суперників.

"Срібло" Лондона-2012

Завдяки своїй наполегливій праці Денис Берінчик таки здійснив свою мрію — виступив на Олімпійських іграх у Лондоні. Ба більше, не просто виступив, а став срібним призером Олімпіади. Тоді боксер запам’ятався тим, що після кожної своєї перемоги танцював традиційний український танець — гопак. Денис досі відзначається оригінальними образами та виходами на бій.

"Українські отамани"

Після Олімпіади Денис Берінчик вийшов на інший рівень, вступив у напівпрофесійну лігу WSB, міжнародну боксерську асоціацію під егідою AIBA в складі команди "Українські отамани" (На закритті Олімпійських ігор в Лондоні українські боксери-учасники, разом з Денисом, знайшли шолом, намалювали на ньому українських козаків, і розписалися: Гвоздик, Усик, Берінчик, Ломаченко. Так і з'явилася команда боксерів «Українські отамани»). Провів 5 поєдинків, в 3 з яких здобув перемогу.

А згодом його рідний куточок в Україні охопили російські війська, тож він був змушений переїхати до Києва, де для нього розпочався ще один не менш важливий етап у кар’єрі. У червні 2015-го промоутерська компанія братів Кличків "K2 Promotions" підписала контракт з Берінчиком, в тому ж році відбувся дебют Дениса на професійному рингу.

Профі

Перший поєдинок у профі наш боксер провів у андеркарті бою Олександра Усика з Джонні Мюллером, він переміг бельгійця Таріка Мадні технічним нокаутом. Опонент відмовився виходити на наступний раунд через зламаний ніс. Щоб провести дебютний у кар’єрі бій за титул Денису знадобилося 2 роки та ще 6 суперників. Інносента Аньянву, Дьєрдя Міжеї-молодший, Емільяно Гарсія, Хуан Окура, Лоренцо Парра, Ісмаель Гарсія — усі вони стали жертвами нашого українця.

Денис вийшов на перший титульний бій у професійній кар’єрі проти Аллана Валлеспіна. Поєдинок був розрахований на 10 раундів, але вже у 6-му наш козак нокаутував філіппінського боксера та став чемпіон WBO Oriental. Через півроку Берінчик захистив пояс в бою з Хосе Луїсом Прієто, який після 5-го раунду не зміг продовжувати.

Наступним опонентом українця став Росекі Крістобаль, на кону стояв вакантний титул WBO International, але і тут Денис не залишив шансів філіппінцю. Перемога технічним нокаутом у 7-му раунді. Після цього Берінчик ще 6 разів захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в рідній країні.

Війна

24 лютого 2022 року Україну знову накрило російське нещастя. Однак, Денис з цим стикається не вперше, тож не розгубився та активно розпочав допомагати воїнам, підтримувати свій народ та демонструвати позицію з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згодом він все ж вирішив повернутися на професійний ринг, щоб і на спортивній арені продемонструвати бійцівський дух нашої нації.

Вже у грудні відбувся його бій у Лондоні. Француз Іван Менді витримав Дениса усі 12 раундів, але бій закінчився одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112 — на користь українського боксера. Денис Берінчик, який володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) International здобув титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі (до 61,2 кг).

Влітку 2023 року Вроцлав побачив чергову перемогу нашого боксера. Українець одностайним рішенням суддів здолав шведа Ентоні Їгіта в андекарті боксерського вечора, де головною подією був поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Мрія

Наступним суперником Берінчика стане Емануель Наваррете. І тепер наш боскер отримав шанс боксувати у Штатах, після, практично усіх боїв, проведених в Україні. У неділю, 19 травня, Денис феєритиме проти мексиканця в Сан-Дієго. Від результату цього поєдинку, можна сказати, залежатиме все. У разі перемоги, він може заявити про себе у США, тим самим отримає нові можливості, виклики та аудиторію. Якщо ж зазнає фіаско, то це буде його перша поразка на професійному рівні. У першому ж омріяному чемпіонському бою. Чого точно варто очікувати, так це яскравого виходу українця на ринг, адже він любить потішити креативом, а що буде далі — дізнаємося зовсім скоро...