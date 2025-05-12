Батько Тайсона Ф'юрі дав прогноз на бій Усик – Дюбуа 2
Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в хевівейті Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) буде важко здолати Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Про це він сказав для Pro Boxing Fans.
"Він досить молодий, сильний і має силу, але Усик – це майстер техніки. Якщо Дюбуа змусить його відступати, продовжуватиме його розбирати, бомбардувати…
Але якщо ні, то Усик дасть йому важку ніч, бо він класний. Є рівні в цьому спорті і, на мою думку, він на вершині дерева", – сказав Джон Ф'юрі.
Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.
Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.