Я хотів продовжувати: Баколе – про бій з Паркером

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (22-2, 21 КО) вважає, що рефері передчасно зупинив його бій з новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

Наприкінці другому раунді жорсткий удар Паркера в маківку голови Баколе змусив його втратити рівновагу. Він впав на настил, але зміг піднятися на ноги. Мартін вірить, що міг би продовжувати поєдинок, якби йому дали шанс.

"Коли Паркер наблизився, я був готовий відновитися. Моя мета була утримати його. Залишилося лише 14 секунд, і я мав намір відновитися та битися", – розповів Баколе.

Напередодні Усик виділив головну проблему Баколе, через яку він не зміг здобути перемогу в поєдинку.

Нагадаємо, спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.