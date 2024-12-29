Легендарний тренер сказав, хто все ж таки зможе перемогти Усика

Відомий боксерський тренер Тедді Атлас поділився думками про те, чи може чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) програти, зазначивши, що українця переможе лише час.

Про це він сказав у подкасті YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

"Мені поставили питання - хто може перемогти Усика? Я відповів – лише час. Той самий хлопець, який з'являвся для того, щоб перемогти усіх великих боксерів. Він затаївся і чекає. Неважливо, чи тебе звати Алі, чи тебе звати Джо Луїс, чи тебе звати Усик. Він чекає свого моменту. Час – єдиний непереможний боєць. Усику скільки, 38? 37-38.

Я не кажу, що ми бачимо ознаки погіршення, навіть думати про таке не можна. Він веде здоровий спосіб життя. Але є проблема з усіма великими боксерами, хіба що окрім Марчіано – вони залишаються занадто надовго.

Багато в чому це й робить їх великими – вони вірять, що завжди знайдуть спосіб перемогти. Це й робить їх чемпіонами. Вони мають чудову спадщину, але не знають, коли зупинитися. Я не знаю, чи піде Усик цією стежкою. Алі нею пішов, Джо Луїс пішов", – сказав Атлас.

Раніше легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами заявив, що Олександр Усик досяг рівня найвеличніших представників хевівейту.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.