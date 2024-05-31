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Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера

Олександр Булава — 31 травня, 22:15
Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) виявився суттєво легшим за китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) на офіційній церемонії зважування.

Китаєць прогнозовано виявився важчим за американця.

  • Чжан Чжилей 128.2 кг.
  • Деонтей Вайлдер 97.3 кг.

Бій між Деонтеєм та Чжаном відбудеться в суботу, 1 червня. Цей поєдинок очолить вечір боксу, в якому 5 бійців Matchroom Boxing Едді Гірна битимуться з представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вайлдер зазнав сенсаційної поразки від Джозефа Паркера.

Чжилей 8 березня також зазнав поразки від Паркера. Джозеф двічі побував у нокдауні — у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

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