Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) виявився суттєво легшим за китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) на офіційній церемонії зважування.
Китаєць прогнозовано виявився важчим за американця.
- Чжан Чжилей — 128.2 кг.
- Деонтей Вайлдер — 97.3 кг.
Бій між Деонтеєм та Чжаном відбудеться в суботу, 1 червня. Цей поєдинок очолить вечір боксу, в якому 5 бійців Matchroom Boxing Едді Гірна битимуться з представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.
Нагадаємо, у грудні минулого року Вайлдер зазнав сенсаційної поразки від Джозефа Паркера.
Чжилей 8 березня також зазнав поразки від Паркера. Джозеф двічі побував у нокдауні — у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.