Арум визначив сильнішого між Канело та Кроуфордом

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум упевнений у тому, що чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) переможе колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Його слова передає SecondsOut.

"Я думаю, що Канело витре ним підлогу. Я люблю Кроуфорда, я казав вам, коли Кроуфорд бився зі Спенсом, що Теренс виб'є з нього все до дідька. Але Канело – це зовсім інша справа. Це цікавий бій, але я думаю, що в ньому буде лише один переможець. Канело звик битися на певному рівні, і я не думаю, що Теренс може завдати йому шкоди, – сказав Арум.

36-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Пізніше боксер відмовився від пояса за версією WBO, та звільнив титул WBA.

Канело останній бій провів 15 вересня 2024 року, тоді він переміг Едгара Берлангу (22-1, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.