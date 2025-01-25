Це буде дуже складний бій: Арум застеріг Девіса від недооцінки Берінчика

Промоутер Боб Арум вважає, що американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО) очікує важкий бій проти українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО).

Цитує промоутера Bad Left Hook.

"Це не прогулянка в парку, це дуже важкий бій для Девіса. Але Кейшон надзвичайно талановитий, і ми думаємо, що він зможе виграти титул, але це не прогулянка по парку, це дуже, дуже складний бій", – розповів Арум.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Раніше Берінчик заявив, що його не вражає стиль боксу майбутнього опонента, назвавши того "нудним".