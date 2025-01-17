Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Паркер назвав боксера з найсильнішим ударом

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 04:27
Паркер назвав боксера з найсильнішим ударом
Джозеф Паркер, Леннокс Льюїс та Володимир Кличко
Instagram

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) вважає, що Енді Руїс (35-2-1, 22 КО) має найсильніший удар серед тих боксерів, з якими він бився.

Про це Джозеф заявив для TalkSport.

"Я падав від ударів Джойса, Чісори та інших суперників. Але найбільше мене вразили на рингу удари Енді Руїса. У нього найсильніший удар у суперважкій вазі та неймовірна швидкість, з якою він викидає ці удари.

Мені вдавалося відновлювати свої сили, але важко було витримати його атаки. У нього неймовірна потужність і він здивував мене цим", – сказав Паркер.

Паркер та Руїс провели бій ще 2016 року. Джозеф переміг тоді рішенням суддів.

Нагадаємо, наступним суперником Паркера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Бокс Енді Руїс Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Промоутер Ф'юрі назвав подальші плани Усика
Дюбуа: Спочатку я знищу Паркера, а потім зустрінуся з Усиком
Дюбуа та Паркер провели дуель поглядів
Красюк: Я думаю, Паркер переможе Дюбуа
Гірн: Я не думаю, що Дюбуа зможе побити Паркера

Останні новини