Паркер назвав боксера з найсильнішим ударом

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) вважає, що Енді Руїс (35-2-1, 22 КО) має найсильніший удар серед тих боксерів, з якими він бився.

Про це Джозеф заявив для TalkSport.

"Я падав від ударів Джойса, Чісори та інших суперників. Але найбільше мене вразили на рингу удари Енді Руїса. У нього найсильніший удар у суперважкій вазі та неймовірна швидкість, з якою він викидає ці удари.

Мені вдавалося відновлювати свої сили, але важко було витримати його атаки. У нього неймовірна потужність і він здивував мене цим", – сказав Паркер.