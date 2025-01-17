Паркер назвав боксера з найсильнішим ударом
Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) вважає, що Енді Руїс (35-2-1, 22 КО) має найсильніший удар серед тих боксерів, з якими він бився.
Про це Джозеф заявив для TalkSport.
"Я падав від ударів Джойса, Чісори та інших суперників. Але найбільше мене вразили на рингу удари Енді Руїса. У нього найсильніший удар у суперважкій вазі та неймовірна швидкість, з якою він викидає ці удари.
Мені вдавалося відновлювати свої сили, але важко було витримати його атаки. У нього неймовірна потужність і він здивував мене цим", – сказав Паркер.
Паркер та Руїс провели бій ще 2016 року. Джозеф переміг тоді рішенням суддів.
Нагадаємо, наступним суперником Паркера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.