Алімханули: Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу та увійти в історію

Володар титулів WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) заявив, що він хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Цитує боксера Ring Magazine.

"Моя мета – об’єднати всі чотири пояси й увійти в історію. Я невтомно працював на цьому шляху. Я довгий час кидав виклик чемпіонам, і Лара погодився.

Великий бій відбудеться 6 грудня. З Божою допомогою я здобуду свій третій титул. Історія майже створена", – сказав Алімханули.