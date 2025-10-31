Алімханули: Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу та увійти в історію
Володар титулів WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) заявив, що він хоче стати абсолютним чемпіоном світу.
Цитує боксера Ring Magazine.
"Моя мета – об’єднати всі чотири пояси й увійти в історію. Я невтомно працював на цьому шляху. Я довгий час кидав виклик чемпіонам, і Лара погодився.
Великий бій відбудеться 6 грудня. З Божою допомогою я здобуду свій третій титул. Історія майже створена", – сказав Алімханули.
Наступний бій Жанібек проведе 6 грудня проти Ерісланді Лари. Поєдинок стане співголовною подією вечора разом із боєм між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем за титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.
Нагадаємо, у квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.