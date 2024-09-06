Вайт викликав Чісору на третій бій

Боксер суперважкої ваги Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) запропонував Дереку Чісорі (35-13, 23 КО) провести третій бій.

Про це Ділліан оголосив в Instagram.

"Чісоро, перестань ходити довкола й нумо битися. Я не зацікавлений у розмовах, я просто зацікавлений у тому, щоб знову вкласти тебе спати", – написав Вайт.

17 березня Ділліан переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.

Зазначимо, що Вайт має в активі дві перемоги на Чісорою. Їх останній бій відбувся у 2018 році