15-річний боксер урятував друга з-під завалів під час ракетного удару по Білгород-Дністровському

15-річний боксер Марк Аветікян урятував друга Максима Тимчука під час влучання балістичної ракети "Іскандер-М" у будівлю Ліцею №1.

Про це повідомляє Ювенальна поліція України.

Хлопці не встигли дістатися укриття, під час вибуху на них обвалилася частина стіни. Марк отримав поранення, проте зумів вибратися з-під уламків після чого кинувся рятувати друга.

Аветікян чемпіон України з боксу та вихованець дитячо-юнацької спортивної школи.

Напередодні про обстріл цього ліцею написав український боксер Василь Ломаченко. Попри це уродженець Білгород-Дністровського не вказав, що саме росіяни завдали удару.

На цей пост відреагували українські волонтери, які намагались дізнатись у боксера, хто саме обстріляв його рідне місто. Зокрема, Сергій Притула та Сергій Стерненко.