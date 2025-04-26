Легендарний Хендрі оцінив шанси О'Саллівана на цьогорічному чемпіонаті світу

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі вважає, що Ронні О'Салліван є одним із претендентів на перемогу на World Snooker Championship-2025.

Його слова передає BBC.

"Хоча він ухилятиметься від своїх шансів на перемогу, я думаю, що те, як він грав проти Картера , однозначно показує, що він претендент",

У віці 49 років О'Салліван стане найстарішим чемпіоном світу зі снукеру, якщо він завоює цей титул 5 травня. Йому вже належить цей рекорд після перемоги над Джаддом Трампом три роки тому.

Зазначимо, що якщо "ракета" переможе, то для нього це вже буде восьмий титул чемпіона світу. Наразі він ділить із Хендрі рекорд за перемогами у "Крусіблі".

Нагадаємо, Хендрі напередодні чемпіонату світу вважав фаворитом Марка Селбі, але той сенсаційно програв у першому раунді.