Він сам буде вирішувати: менеджер О'Саллівана назвав плани Ронні на цей сезон
Джейсон Френсіс, який є менеджером зірки снукеру Ронні О'Саллівана, розповів про плани гравця на цей сезон. Френсіс заявив, що "ракета" однозначно не буде виступати на всіх топових турнірах нового сезону.
Слова Френсіса цитує Express.co.uk.
"Ронні – це Ронні. Він сам вирішить, коли хоче грати, і всі знають, що він може з'явитися нізвідки та виграти великий турнір.
Ви не побачите, як Ронні гратиме повний графік цього сезону, але я думаю, що ви побачите, як він намагатиметься належним чином підготуватися до турнірів, у яких він бере участь.
Ронні виповниться 50 років у грудні, люди повинні пам'ятати про це. Вони все ще очікують, що він з'явиться і виграє все", – сказав Джейсон.
Нагадаємо, раніше легенда снукеру Ронні О'Салліван заявив, що грати збирається ще два роки.
За кар'єру "ракета" сім разів вигравав чемпіонат світу, а також безліч інших престижних турнірів.
Зазначимо, що українець Юліан Бойко в серпні зіграє проти чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна в першому раунді Wuhan Open-2025.