Легендарний О'Салліван назвав плани після завершення кар'єри
Легендарний Ронні О'Салліван, який за кар'єру сім разів ставав чемпіоном світу зі снукеру, заявив, що після завершення кар'єри хоче тренувати. Англієць додав, що хотів би попрацювати з бельгійцем Люкою Бреселем.
Про це 49-річний О'Салліван заявив в інтерв'ю для TNTSports.
"Я хотів би отримати молодого гравця і допомогти йому розвиватися. Я думаю, що Люка Бресель – це цікавий випадок. Але я не впевнений, що його можна тренувати багатьма способами.
Я вважаю, що хтось на зразок нього настільки талановитий, що йому не потрібно грати блискуче, щоб виграти. Тож разом з ним було б цікаво.
Проблема Бреселя в тому, що йому дуже важко просто зосередитися на житті гравця в снукер. І я цілком розумію це. Він живе в Бельгії, і йому важко продовжувати їздити на турніри, їхати додому, знову їхати на турнір.
Я б просто сказав йому: "Слухай, дай мені чотири-п’ять місяців на рік, щоб ти повністю присвятив себе снукеру. Ти щодня тренуєшся по три-чотири години, займаєшся в залі, береш участь у турнірах. Але просто дай мені це. А решту, якщо хочеш грати, грай, якщо ні, то ні – не проблема".
І я б сказав, що в січні просто вибирай, що ти хочеш робити, тобі не обов’язково грати в кожному турнірі, але для цього першого старту сезону по-справжньому наполегливо постарайся і віддай усе від себе. Я думаю, що це було б мудрим способом для нього стати краще", – сказав О'Салліван.
Бресель був наймолодшим гравцем, який дебютував на World Snooker Championship. Сталося це в 2012 році, бельгійцю тоді було 17 років. Він перевершив рекорд самого О'Саллівана. Зазначимо, що 14-річний поляк Міхал Шубарчик може перевершити цей рекорд
У 2023 році він виграв титул чемпіона світу, перемігши самого О'Саллівана на шляху до фіналу. У самому фіналі Бресель здолав Марка Селбі і став першим чемпіоном світу з материкової Європи.
Нагадаємо, переможець World Snooker Championship Грем Дотт підозрюється у сексуальних злочинах над дітьми.