Складні сесії для Ларкова та Казакова, легендарний Вайт вибув: результати кваліфікації на чемпіонат світу

У Шеффілді на арені "English Institute of Sport" розпочалися матчі кваліфікації на World Snooker Championship 2026.

Через формат "BestOf19" не всі поєдинки завершилися сьогодні.

Кваліфікація на ЧС зі снукеру. Матчі, що завершилися:

63-річний Джиммі Вайт отримав чергову нагоду виступити серед найсильніших.

Він довів свою гру до десайдеру, де перспективний китаєць Гао Ян таки довів свою перевагу.

Для Вайта це вже 46-та участь у чемпіонаті світу. Він бере участь з 1981-го, коли дебютував.

Джиммі був зіркою снукера в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив у фінал чемпіонату світу, але щоразу зазнавав поразки.

When Jimmy White faces Gao Yang on Monday at the 2026 World Snooker Championship qualifiers, it will be his 46th appearance in the sport's blue riband event!



All those outings have come consecutively since his debut in the tournament in 1981. pic.twitter.com/UZF0uacq21 — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) April 5, 2026

17-річний Ван Сіньбо впевнено переграв Мітчелла Манна (10:4). Китаєць у другому раунді зіграє проти Юліана Бойка.

15-річний Міхал Шубарчик здолав одну з найкращих жінок у снукері Нг Оньї. Поляк став наймолодшим гравцем, який перемагав у межах ЧС (враховуючи кваліфікаційні матчі).

MICHAL SZUBARCZYK REWRITES HISTORY IN SHEFFIELD! 🤩



The 15-year-old defeats Onyee Ng 10-7 to become the youngest winner of a World Championship tie.



An incredible achievement - the future is looking bright! 🙌#WCQ pic.twitter.com/sMhoW8aClJ — WST (@WeAreWST) April 6, 2026

Більшість матчів першого раунду буде дограна сьогодні, 7 квітня.

Українцям Михайлю Ларкову та Антону Казакову треба буде постаратися, щоб переломити гру проти досвідченіших колег.

17-річний Ларков повів 2:0 проти шотландця Росса Мьюїра. 31-річний суперник потім забрав 6 фреймів поспіль, оформивши дві серії 50+ та сенчурі-брейк (111).

Справи 21-річного Казакова були ще кращими. Проти Ділана Емері чемпіон Європи вів 4:1, проте валлієць набрав хід і завтра розпочне другу сесію за мінімальної переваги – 5:4.

Найкращий брейк Михайла – 51. Антон тричі робив непогані серії: 52, 57, 51.

