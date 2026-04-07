Складні сесії для Ларкова та Казакова, легендарний Вайт вибув: результати кваліфікації на чемпіонат світу
У Шеффілді на арені "English Institute of Sport" розпочалися матчі кваліфікації на World Snooker Championship 2026.
Через формат "BestOf19" не всі поєдинки завершилися сьогодні.
Кваліфікація на ЧС зі снукеру. Матчі, що завершилися:
63-річний Джиммі Вайт отримав чергову нагоду виступити серед найсильніших.
Він довів свою гру до десайдеру, де перспективний китаєць Гао Ян таки довів свою перевагу.
Для Вайта це вже 46-та участь у чемпіонаті світу. Він бере участь з 1981-го, коли дебютував.
Джиммі був зіркою снукера в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив у фінал чемпіонату світу, але щоразу зазнавав поразки.
17-річний Ван Сіньбо впевнено переграв Мітчелла Манна (10:4). Китаєць у другому раунді зіграє проти Юліана Бойка.
15-річний Міхал Шубарчик здолав одну з найкращих жінок у снукері Нг Оньї. Поляк став наймолодшим гравцем, який перемагав у межах ЧС (враховуючи кваліфікаційні матчі).
Більшість матчів першого раунду буде дограна сьогодні, 7 квітня.
Українцям Михайлю Ларкову та Антону Казакову треба буде постаратися, щоб переломити гру проти досвідченіших колег.
17-річний Ларков повів 2:0 проти шотландця Росса Мьюїра. 31-річний суперник потім забрав 6 фреймів поспіль, оформивши дві серії 50+ та сенчурі-брейк (111).
Справи 21-річного Казакова були ще кращими. Проти Ділана Емері чемпіон Європи вів 4:1, проте валлієць набрав хід і завтра розпочне другу сесію за мінімальної переваги – 5:4.
Найкращий брейк Михайла – 51. Антон тричі робив непогані серії: 52, 57, 51.
