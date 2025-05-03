Я вже чотири роки граю погано: О'Салліван – про виліт із чемпіонату світу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван висловився про свій виліт із чемпіонату світу 2025. Він вважає, що вже четвертий рік не показує чудову гру.

Про це "ракета" заявив у коментарі для TNT Sports.

"Я вже років чотири граю погано. Бувають, звісно, хороші матчі, але їх, мабуть, ніхто не бачить, бо більшість проходять за закритими дверима або в Китаї. Але було багато матчів, де я просто боровся із самою грою. Я взагалі не розумів, куди летить біла куля, я навіть не відчував, де в мене задня рука. І я не знаю, як це виправити – от що лякає. Зазвичай у тебе з’являється думка, типу: "О, я знаю, що мені треба зробити, і я вже близько", але я настільки далеко зараз, що навіть не знаю, з чого почати, щоб це виправити. Це мене дуже тривожить", – сказав він.

Також Ронні визнав, що дуже незадоволений своєю формою.

" Я атакуючий, агресивний гравець. Але коли твоя форма така, як зараз, то ти не можеш так грати. Забагато помилок. Це просто не дає тобі можливості нав’язати гру. Я, мабуть, на найнижчому рівні впевненості у собі за всю кар’єру. Але таке буває в цій грі", – додав О'Салліван.

Нагадаємо, 49-річний снукерист поступився в 1/2 фіналу World Snooker Championship 2025 китайцю Чжао Сіньтуну.