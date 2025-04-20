О'Салліван назвав двох тіньових фаворитів на World Snooker Championship 2025

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван назвав двох гравців, які можуть стати сенсацією World Snooker Championship 2025. Він виділив Шона Мерфі та Марка Селбі.

Слова Ронні цитує Snookerhq.com.

"Іноді тут потрібно трохи досвіду, щоб знати, як все може змінюватися. Іноді ви можете відчувати, що вже немає сил, але це може швидко змінитися. Тільки досвід дає вам це знання. Мерфі добре грає в "Крусіблі" (театр, де проходить чемпіонат світу – прим.). Я знаю, що по сітці він близький до Джадда. Якщо він пройде через Джадда Трампа, ви повинні визнати, що він сильний суперник", – сказав "ракета".

Мерфі і Джадд Трамп можуть зіграти між собою в другому колі.

"Селбі добре грав весь сезон. Я думаю, що він буде добре грати й тут, у "Крусіблі". Я думаю, він буде серйозним опонентом для будь-кого. Іноді певні гравці краще протистоять іншим. Тож я думаю, що єдиним складним суперником для Селбі був би хтось на зразок Джадда Трампа", – додав О'Салліван.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу вже відбулася гучна сенсація. Чинний чемпіон Кайрен Вілсон програв китайцю Лей Пейфаню в першому раунді.