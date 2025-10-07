Лижеролери – на цвях: як зірки біатлону завершують осінню підготовку до олімпійського сезону

Літньо-осіння підготовка біатлоністок добігає кінця. Перехідний період пролетів швидко, і на носі вже початок олімпійського сезону. Атлети все частіше переходять на суто зимову підготовку – шукають можливості на льодовиках, усе частіше тренуються в спеціальних зимових тунелях.

Такі тренування мали місце і серед літа, але зараз їх стає все більше. А лижеролери, як символ того періоду, чохлять до наступного, вже постолімпійського міжсезоння.

Українські біатлоністки не виняток, а їхній графік фінальної підготовки також поступово переходить у зиму.

Ми ж оглянули соцмережі світових зірок – щоб відчути, чим дихають біатлоністки в останні дні осінньої підготовки.

Пройс зализує рани, Жанмонно сів на шию кіт

Лідерка минулого сезону, німкеня Франциска Пройс, уже повернулася до повноцінних тренувань. Як і багато хто в цьому міжсезонні, готувалася на арені, де пройде Олімпіада-2026 – в італійському Антгольці. Хоча й на деякий період вибула з ладу через пошкодження.

"Не зовсім такий вересень я собі уявляла... На жаль, на першій із трьох гонок чемпіонату Німеччини отримала травму руки під час падіння. На щастя, усе вдалося "відремонтувати", та після операції я знову розпочала тренування", – зазначила 31-річна переможниця сезону.

Її опонентка минулого сезону, Лу Жанмонно з Франції, де лише не побувала цього літа – навіть каталася на снігу в Новій Зеландії. Свіжих дописів у соцмережах немає, але є прекрасне фото з котиком. Йому, на відміну від суперниць на трасі, біатлоністка дозволяє багато. Загалом Лу – велика шанувальниця домашніх тварин.

До речі, і Жанмонно, і Пройс уже значаться серед учасниць змагань із літнього біатлону Loop One Festival у Мюнхені 19 жовтня.

Сімон готується до судного дня, Еберг медитує перед багаттям

Третій номер світового рейтингу Жулья Сімон готується і до сезону, і до судового засідання, яке відбудеться наприкінці жовтня.

Хоча й духу намагається не втрачати. Принаймні, у дописі двотижневої давнини проводить тренування в горах Антгольца.

У її партнерки по команді, опонентки в скандальній справі та конкурентки в боротьбі за олімпійські нагороди Жюстін Бреза-Буше, здається, все добре. Тренується, бере участь у різних проєктах, на світлинах – суцільний позитив. А розсудить дівчат хіба що траса та стрільбище. Хто б що не говорив, але на мікроклімат у найсильнішій команді світу ця історія все ж таки впливає.

Чемпіонка світу 2021 року австрійка Ліза Гаузер в останній сезон підсіла, але в олімпійський точно спробує віддати всі сили. Тренується, не покладаючи рук і ніг. Гори, море, лижеролери – класика цього періоду.

"Виглядає чудово", – написала в коментарі Франциска Пройс, хоча й не зрозуміло, мала на увазі форму 32-річної суперниці чи альпійські краєвиди.

Справжнім осіннім тренуванням назвала свою підготовчу сесію Суві Мінкінен. Після численних важких прискорень – падає знесилена. Саме така тренувальна робота часто виконується біатлоністками в період незадовго до стартів.

30-річна фінка, бронзова призерка чемпіонату світу 2025, – справжнє відкриття минулого сезону. Сьомий номер заліку Кубка світу точно спробує зачепитися за медаль на Олімпіаді-2026.

На нагороди цілить і шведка Ельвіра Еберг. Осінніми пейзажами вона насолоджується разом з Оскаром Брандтом – колишнім партнером по команді, а нині, схоже, й по життю.

"Після періоду, під час якого турбували хвороби, дуже приємно мати підтримку. Скористайтеся нагодою насолодитися шведською осінню попри все", – якось ностальгійно-романтично написала лідерка шведської команди.

На світлинах – осінні пейзажі, жовте листя, багаття біля водойми – шведи завжди зналися на гармонії з природою.

Про те, що літньо-осінній період на фінішній прямій, чи не найяскравіше нагадує норвезька команда. На спільному фото вони анонсують уже зимову відкриту першість у Гайло в середині листопада.

А там уже й гонки першого етапу Кубку світу. Час летить швидко, як Дмитро Підручний на останньому колі персьюту чемпіонату світу 2019.