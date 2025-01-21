Лише чотири біатлоністки представлять Німеччину на Кубку світу в Антгольці
Франциска Пройсс
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Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом на шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві.
Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.
Склад збірної Німеччини на етап Кубку світу в Антгольці (23 – 26 січня):
Чоловіки: Філіпп Наврат, Філіпп Хорн, Йоганнес Кюн, Роман Реес, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов
Жінки: Селіна Гротіан, Франциска Пройсс, Стефані Шерер, Софія Шнайдер
Філіпп Хорн повертається до складу замість Давіда Цобеля, який відправився готуватися до чемпіонату Європи в Мартеллі/Валь Мартелло.
У жінок до складу увійшли всього чотири біатлоністки. Це пов’язано з хворобами Ванесси Фогт і Юлії Таннхаймер, а також із тим, що частина команди також готується до чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Франциска Пройсс наразі лідирує в загальному заліку Кубку світу.