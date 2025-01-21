Лише чотири біатлоністки представлять Німеччину на Кубку світу в Антгольці

Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом на шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Склад збірної Німеччини на етап Кубку світу в Антгольці (23 – 26 січня):

Чоловіки: Філіпп Наврат, Філіпп Хорн, Йоганнес Кюн, Роман Реес, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов

Жінки: Селіна Гротіан, Франциска Пройсс, Стефані Шерер, Софія Шнайдер

Філіпп Хорн повертається до складу замість Давіда Цобеля, який відправився готуватися до чемпіонату Європи в Мартеллі/Валь Мартелло.

У жінок до складу увійшли всього чотири біатлоністки. Це пов’язано з хворобами Ванесси Фогт і Юлії Таннхаймер, а також із тим, що частина команди також готується до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Франциска Пройсс наразі лідирує в загальному заліку Кубку світу.