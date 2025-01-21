Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Лише чотири біатлоністки представлять Німеччину на Кубку світу в Антгольці

Олег Дідух — 21 січня 2025, 14:06
Лише чотири біатлоністки представлять Німеччину на Кубку світу в Антгольці
Франциска Пройсс
instagram.com/dsv_biathlon

Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом на шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Склад збірної Німеччини на етап Кубку світу в Антгольці (23 – 26 січня):

Чоловіки: Філіпп Наврат, Філіпп Хорн, Йоганнес Кюн, Роман Реес, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов

Жінки: Селіна Гротіан, Франциска Пройсс, Стефані Шерер, Софія Шнайдер

Філіпп Хорн повертається до складу замість Давіда Цобеля, який відправився готуватися до чемпіонату Європи в Мартеллі/Валь Мартелло.

У жінок до складу увійшли всього чотири біатлоністки. Це пов’язано з хворобами Ванесси Фогт і Юлії Таннхаймер, а також із тим, що частина команди також готується до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Франциска Пройсс наразі лідирує в загальному заліку Кубку світу.

Кубок світу з біатлону Пройс

Кубок світу з біатлону

Еліза Гаспарін оголосила про завершення кар’єри
Антгольц-2025. Де та коли дивитися гонки шостого етапу Кубку світу
Збірна Норвегії назвала склади на чемпіонати світу та Європи
Антгольц-2025. Розклад шостого етапу Кубку світу
Сумний Бо, промінь світла для українців та фантастична Франція. Підсумки Рупольдинга

Останні новини