Давідова може пропустити етап Кубку світу в Рупольдингу

Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова може пропустити і п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу.

Про це повідомляє NeveItalia.

Про те, як триває процес відновлення Давідової, розповів тренер збірної Чехії Лукаш Достал.

"Маркета помітно спрогресувала порівняно з передріздвяним періодом, але вона ще точно не готова тренуватися на максимум. Тому важко сказати, як розгортатимуться події.

Вона вже починає тренуватися. Це більше відновлювальні тренування, ніж повноцінні. Вона намагається працювати зі зброєю, але їй ще не зовсім вдається. Ми намагаємося зрозуміти, що вона може робити, а що – ні. Це складний процес. Ймовірно, вона не виступить у Рупольдингу, але ми не знаємо точно. Зараз ми можемо лише сподіватися, що все налагодиться", – заявив Достал.