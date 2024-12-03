Став відомий склад жіночої збірної України на коротку індивідуальну гонку

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на коротку індивідуальну гонку на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне.

У гонці візьмуть участь Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина і Анна Кривонос.

Коротка індивідуальна гонка серед жінок відбудеться в середу, 4 грудня. Початок – о 17:20 за київським часом.

Зазначимо, що у складі відсутня Олена Городна, яка провалилася у жіночій естафеті (1 грудня), відправившись на два кола штрафу.

Сьогодні, 3 грудня аналогічна гонка відбудеться у чоловіків, вона також розпочнеться о 17:20 за Києвом. Україну представлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Артем Тищенко.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.