Збірна Швеції оголосила склад на підготовку до олімпійського сезону-2025/26

Тренерський штаб збірної Швеції визначився з основними складами чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Швеції.

Склад збірної Швеції на сезон-2025/26:

Чоловіки: Антон Іварссон, Єспер Нелін, Мальте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт.

Жінки: Анна Маґнуссон, Анна-Карін Хайденберґ, Елла Халварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Лінн Гестблом (Перссон), Сара Андерссон.

У минулому сезоні Себастьян Самуельссон і Ельвіра Еберг фінішували четвертими у загальному заліку чоловічого та жіночого Кубку світу відповідно.

Раніше свій склад за наступний сезон оголосила збірна Фінляндії.