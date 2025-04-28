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Збірна Швеції оголосила склад на підготовку до олімпійського сезону-2025/26

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 19:41
Збірна Швеції оголосила склад на підготовку до олімпійського сезону-2025/26
skidskytte.se

Тренерський штаб збірної Швеції визначився з основними складами чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Швеції.

Склад збірної Швеції на сезон-2025/26:

Чоловіки: Антон Іварссон, Єспер Нелін, Мальте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт.

Жінки: Анна Маґнуссон, Анна-Карін Хайденберґ, Елла Халварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Лінн Гестблом (Перссон), Сара Андерссон.

У минулому сезоні Себастьян Самуельссон і Ельвіра Еберг фінішували четвертими у загальному заліку чоловічого та жіночого Кубку світу відповідно.

Раніше свій склад за наступний сезон оголосила збірна Фінляндії.

Ельвіра Еберг Себастьян Самуельссон Ганна Еберг

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