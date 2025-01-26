Санітра: Підручний може претендувати на хороший результат на Олімпійських іграх

Досвідчений фахівець Юрай Санітра, який є особистим тренером Дмитра Підручного, в ексклюзивному коментарі для Чемпіона заявив, що біатлоніст збирається виступити на Іграх у Мілані. Він вірить, що 33-річний спортсмен може претендувати на хороший результат на Олімпіаді.

"Головна мета, безумовно, – Олімпійські ігри. Нам потрібно добре втримати цей позитивний тренд і знайти ще кілька секунд на трасі, а також резерви в стрільбі. Якщо все складеться, Діма може претендувати на хороший результат на Олімпійських іграх", – сказав Санітра.

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Фахівець минулого року очолював збірну України, а цього сезону концентрується лише на роботі з Дмитром. Він назвав головні зміни у цих роботах.

"Я думаю, що потрібно більш індивідуально підходити до структури тренувань Дмитра, більше аналізувати після тренувань. Цього року ми знайшли хорошу структуру та підхід до стартів. Готуємося від старту до старту, багато тренуємося між змаганнями, щоб вистачало сил на весь сезон. На цей момент вже шостий етап Кубка світу, і фізичні показники дуже хороші", – заявив Юрай.

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Нагадаємо, що під час чоловічої гонки переслідування в італійському Антгольці капітан збірної України зійшов з дистанції після третьої стрільби, хоча мав 5-ту стартову позицію за підсумками спринту.