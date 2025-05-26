Цілюща вода та процедури. Збірна України розпочала збір на бальнеологічному курорті

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону розпочали оздоровчий збір у Східниці на Львівщині.

У чоловічій команді відсутні Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які тренуються під керівництвом словацького наставника Юрая Санітри й наступний збір запланували в Німеччині.

Збір на Львівщині має більш відновлювальний характер, спортсмени мають можливість для SPA процедур, масажів та проходять різноманітні тести та аналізи. Тренування – за бажанням, розповіли "Чемпіону" представники команди.

Христина Дмитренко Instagram

Валерія Дмитренко Instagram

Зазначимо, що лідерка жіночої збірної України Юлія Джима відсутня на цьому оздоровчому зборі.

У Східниці біатлоністи перебуватимуть до 30 травня. А потім вирушить на збір в Буковель, що в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, раніше українські біатлоністи влаштували свято для дітей. Жіноча збірна України проводила збір на Львівщині, але в іншому місці.