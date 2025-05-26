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Цілюща вода та процедури. Збірна України розпочала збір на бальнеологічному курорті

Денис Шаховець — 26 травня 2025, 11:25
Цілюща вода та процедури. Збірна України розпочала збір на бальнеологічному курорті
Христина Дмитренко та Валерія Дмитренко
Instagram

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону розпочали оздоровчий збір у Східниці на Львівщині.

У чоловічій команді відсутні Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які тренуються під керівництвом словацького наставника Юрая Санітри й наступний збір запланували в Німеччині.

Збір на Львівщині має більш відновлювальний характер, спортсмени мають можливість для SPA процедур, масажів та проходять різноманітні тести та аналізи. Тренування – за бажанням, розповіли "Чемпіону" представники команди.

Христина Дмитренко
Христина Дмитренко
Instagram
Валерія Дмитренко
Валерія Дмитренко
Instagram

Зазначимо, що лідерка жіночої збірної України Юлія Джима відсутня на цьому оздоровчому зборі.

У Східниці біатлоністи перебуватимуть до 30 травня. А потім вирушить на збір в Буковель, що в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, раніше українські біатлоністи влаштували свято для дітей. Жіноча збірна України проводила збір на Львівщині, але в іншому місці.

Дмитро Підручний Тарас Лесюк збірна України з біатлону Валерія Дмитренко Христина Дмитренко ексклюзив

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