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Дві німецьких біатлоністки пропустять решту етапу в Рупольдингу

Олег Дідух — 17 січня 2025, 14:47
Дві німецьких біатлоністки пропустять решту етапу в Рупольдингу
Ванесса Фогт
instagram.com/van.essavgt

Дві німецьких біатлоністки, Ванесса Фогт і Юлія Таннхаймер, достроково завершили свої виступи на домашньому етапі Кубку світу в Рупольдингу.

Про це повідомляє BiathlonLive.

Таким чином, Фогт і Таннхаймер не виступлять як у жіночій естафеті, так і у масстарті, куди вони відібралися. В стартовому протоколі масстарту їх замінять канадка Емма Ландер і чешка Джессіка Їслова.

Відсутність німкень у цих гонках пов’язана з їхнім поганим самопочуттям. При цьому, Фогт вирішила не виступати до кінця січня: вона також пропустить шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві (23 – 26 січня).

Зазначимо, що Таннхаймер не стартувала в індивідуальній гонці в Рупольдингу, а Фогт посіла лише 70 місце з трьома штрафними хвилинами.

Кубок світу з біатлону Ванесса Фогт Юлія Таннхаймер

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