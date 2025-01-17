Дві німецьких біатлоністки пропустять решту етапу в Рупольдингу

Дві німецьких біатлоністки, Ванесса Фогт і Юлія Таннхаймер, достроково завершили свої виступи на домашньому етапі Кубку світу в Рупольдингу.

Про це повідомляє BiathlonLive.

Таким чином, Фогт і Таннхаймер не виступлять як у жіночій естафеті, так і у масстарті, куди вони відібралися. В стартовому протоколі масстарту їх замінять канадка Емма Ландер і чешка Джессіка Їслова.

Відсутність німкень у цих гонках пов’язана з їхнім поганим самопочуттям. При цьому, Фогт вирішила не виступати до кінця січня: вона також пропустить шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві (23 – 26 січня).

Зазначимо, що Таннхаймер не стартувала в індивідуальній гонці в Рупольдингу, а Фогт посіла лише 70 місце з трьома штрафними хвилинами.