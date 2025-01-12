Тищенко – дев’ятий у переслідуванні на Кубку IBU в Арбері

Український біатлоніст Артем Тищенко посів дев’яте місце в гонці переслідування серед чоловіків, який закривав програму етапу Кубку IBU в німецькому Арбері. Він пройшов чотири вогневих рубежі без промахів і піднявся одразу на 16 позицій після вчорашнього спринту, де показав 25-й результат.

Ще два представники України, Руслан Ткаленко та Денис Насико, також потрапили в залікову зону: 21 і 38 місця відповідно.

Перемогу здобув норвежець Йоханнес Дале-Шевдаль, який випередив свого партнера по команді Ісака Фрея та господаря змагань, німця Давіда Цобеля.

Підсумкові результати:

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0+1+1) 31:10,4

2. Ісак Фрей (Норвегія) (0+0+0+2) +17,6

3. Давід Цобель (Німеччина) (1+0+1+0) +1:37,3

...

9. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+0) +2:48,6

21. Руслан Ткаленко (Україна) (3+0+1+1) +3:57,0

38. Денис Насико (Україна) (3+2+2+0) +5:56,5

Раніше у жіночому переслідуванні в Арбері 22-ю стала Анастасія Меркушина.