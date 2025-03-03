Борковський ледь не став призером юніорського чемпіонату світу-2025

Богдан Борковський фінішував у п'ятірці найкращих масстарту юніорського чемпіонату світу з біатлону 2025 року, який проходить в шведському Естерсунді.

Український біатлоніст претендував на те, щоб потрапити на подіум за підсумками цієї гонки. До першої стрільби він ішов другим, але через два промахи 20-річний спортсмен опустився на 18-те місце.

Після ідеальної другої стрільби Богдан повернувся до десятки кращих. Незважаючи на одну хибу на третьому вогневому рубежі, він відставав усього на одну секунду від третього місця. Проте два промахи під час заключної стрільби не дозволили йому поборотися за медалі. У підсумку Борковський побував на квітковій церемонії, фінішувавши п'ятим.

За підсумкаим вчорашнього спринта в масстарт кваліфікувалися ще два українські біатлоністи. Але вони виступили далеко не так успішно, як їхній земляк. Сергій Супрун також з п'ятьма промахами прийшов до фінішу 30-м, а Михайло Хміль сім разів ходив на штрафне коло, через що він посів тільки 41-ше місце.

Перемогу ж у масстарті здобув норвежець Каспер Калкенберг, який випередив фіна Джимі Клеметтінена на 6,5 секунд. "Бронзу", як і у вчорашньому спринті, виграв Петр Хак з Чехії.

ЮЧС-2025. Масстарт, юніори

1. Каспер Калькенберг (Новергія, 1+2+0+2) 35:20,9

2. Джимі Клеметтінен (Фінляндія, 0+1+1+1) +6,5

3. Петр Хак (Чехія, 1+0+2+2) +32,9

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5. Богдан Борковський (Україна, 2+0+1+2) +48,6

30. Сергій Супрун (Україна, 2+0+1+2) +2:38,4

41. Михайло Хміль (Україна, 0+3+1+3) +3:14,3

Завтра, 4 березня, в межах чемпіонату світу з біатлону 2025 року відбудуться класичні естафети юніорів та юніорок.

Нагадаємо, що сьогодні Олександра Меркушина принесла Україні першу медаль ЮЧС-2025, фінішувавши на подіумі масстарту юніорок.