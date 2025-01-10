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Норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного

Олексій Погорелов — 10 січня 2025, 22:34
Норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного
Підручний, Ульдаль та Легрейд
Facebook Дмитра Підручного

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний подякував норвезьким біатлоністам, які підтримали його та Україну після чоловічого спринту в Обергофі.

Свою вдячність 33-річний українець висловив у соцмережах.

"За крок від подіуму. Переповнюють емоції гордості за те, що прапор України сьогодні тримав не лише я, але і ці два парубки з Норвегії, Мартін Ульдаль та Стурла Холм Легрейд!

Дякую вам за підтримку, за те, що демонструєте усьому світу єдність з нашою країною! Tusen takk! (Щиро дякую - пер.).

З новим натхненням готуюся до наступних стартів", – написав Дмитро.

Нагадаємо, що Дмитро Підручний фінішував у спринті четвертим, що стало його найкращим результатом у нинішньому сезоні.

Після гонки Підручний в ексклюзивному інтерв'ю нашому сайту поділився враженнями від свого виступу в Обергофі.

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