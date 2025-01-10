Норвезькі біатлоністи підтримали Україну під час квіткової церемонії за участі Підручного

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний подякував норвезьким біатлоністам, які підтримали його та Україну після чоловічого спринту в Обергофі.

Свою вдячність 33-річний українець висловив у соцмережах.

"За крок від подіуму. Переповнюють емоції гордості за те, що прапор України сьогодні тримав не лише я, але і ці два парубки з Норвегії, Мартін Ульдаль та Стурла Холм Легрейд! Дякую вам за підтримку, за те, що демонструєте усьому світу єдність з нашою країною! Tusen takk! (Щиро дякую - пер.). З новим натхненням готуюся до наступних стартів", – написав Дмитро.

Нагадаємо, що Дмитро Підручний фінішував у спринті четвертим, що стало його найкращим результатом у нинішньому сезоні.

Після гонки Підручний в ексклюзивному інтерв'ю нашому сайту поділився враженнями від свого виступу в Обергофі.