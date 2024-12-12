Визначився склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку в Гогфільцені

Від збірної України у спринтерській гонці в рамках другого етапу Кубка світу у Гохфільцені будуть брати участь: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Про це повідомляє biatlonnews.

Джерело зазначає, що Артем Тищенко отримає шанс проявити себе у естафетній гонці, яка відбудеться у неділю.

Етап Кубку світу в місті Гохфільцен (Австрія) розпочнеться завтра, 13 грудня.

Розклад етапу Кубку світу в Гохфільцені

13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки

13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки

14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки

14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки

15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки

Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок другого етапу Кубку світу.