Визначився склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку в Гогфільцені
Віталій Мандзин
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Від збірної України у спринтерській гонці в рамках другого етапу Кубка світу у Гохфільцені будуть брати участь: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Про це повідомляє biatlonnews.
Джерело зазначає, що Артем Тищенко отримає шанс проявити себе у естафетній гонці, яка відбудеться у неділю.
Етап Кубку світу в місті Гохфільцен (Австрія) розпочнеться завтра, 13 грудня.
Розклад етапу Кубку світу в Гохфільцені
- 13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки
- 13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки
- 14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
- 15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки
- 15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки
Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок другого етапу Кубку світу.