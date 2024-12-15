Давідова вимушена пропустити третій етап Кубку світу-2024/25

Чеська біатлоністка Маркета Давідова буде змушена пропустити третій етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це 27-річна спортсменка оголосила у себе в Instagram.

"Не завжди все йде за планом. Я їду додому і сподіваюся скоро повернутися", – написала Маркета.

За інформацією Біатлон Україна, пропуск третього етапу пов'язаний з постійними болями у спині, які не дозволяють Давідовій виступати на належному рівні.

На даний момент Маркета Давідова займає четверте місце у жіночому рейтингу Кубку світу-2024/25, заробивши за попередні гонки 223 очки.

Наступний етап змагань пройде у французькому Ансі. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.