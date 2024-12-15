Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон Біатлон

Давідова вимушена пропустити третій етап Кубку світу-2024/25

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 22:18
Давідова вимушена пропустити третій етап Кубку світу-2024/25
Маркета Давідова
Facebook Маркети Давідової

Чеська біатлоністка Маркета Давідова буде змушена пропустити третій етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це 27-річна спортсменка оголосила у себе в Instagram.

"Не завжди все йде за планом. Я їду додому і сподіваюся скоро повернутися", – написала Маркета.

За інформацією Біатлон Україна, пропуск третього етапу пов'язаний з постійними болями у спині, які не дозволяють Давідовій виступати на належному рівні.

На даний момент Маркета Давідова займає четверте місце у жіночому рейтингу Кубку світу-2024/25, заробивши за попередні гонки 223 очки.

Наступний етап змагань пройде у французькому Ансі. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.

біатлон кубок світу Кубок світу з біатлону Маркета Давидова

біатлон

Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Україна здобула першу медаль на юніорському Кубку IBU
Визначився склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку в Гохфільцені
Зірковий норвезький біатлоніст "сходив до вітру" на зображення переможниці спринту в Контіолахті
Склад жіночої збірної України зазнає змін перед стартом другого етапу Кубку світу-2024/25

Останні новини