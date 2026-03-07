Стали коловими: українці провалили естафету U-21 на ЮЧС-2026
У суботу, 7 березня, на юніорському чемпіонату світу 2026, що проходить в німецькому Амбері, відбулася естафета серед юнаків вікової категорії U-21.
Україну в гонці представив квартет у складі Дмитра Крюкова, Костянтина Марценюка, Івана Стеблини та Кирила Кульчицького. Загалом на старт естафети вийшла 21 команда-учасниця.
"Синьо-жовті" провально провели гонку, "заробивши" чотири штрафні кола. У підсумку українці програли тріумфаторам більш як коло й не змогли фінішувати.
Впевнену перемогу в гонці здобула збірна Франції. Срібними призерами стали норвежці, а на третій щабель п'єдесталу піднялися італійці.
Юніорський чемпіонат світу 2026. Чоловіча естафета, U-21
- 1. 🥇 Франція (0+6) 1:21:13,9
- 2. 🥈 Норвегія (3+7) +1.59.2
- 3. 🥉 Італія (2+14) +3.48,1
- 4. Словаччина (1+11) +3:59,1
- 5. Німеччина (2+16) +4:08,5
- 6. Чехія (2+10) +4:42,4
- ...
- LPD Україна (4+15)
У неділю, 8 березня, відбудуться дві останні гонки юніорського чемпіонату світу 2026 – естафети серед дівчат U-19 та юніорок U-21. Перша гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом, а друга стартує о 15:30.
Раніше в естафеті U-19 Тарас Тарасюк, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік фінішували 8-ми.