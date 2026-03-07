Стали коловими: українці провалили естафету U-21 на ЮЧС-2026

У суботу, 7 березня, на юніорському чемпіонату світу 2026, що проходить в німецькому Амбері, відбулася естафета серед юнаків вікової категорії U-21.

Україну в гонці представив квартет у складі Дмитра Крюкова, Костянтина Марценюка, Івана Стеблини та Кирила Кульчицького. Загалом на старт естафети вийшла 21 команда-учасниця.

"Синьо-жовті" провально провели гонку, "заробивши" чотири штрафні кола. У підсумку українці програли тріумфаторам більш як коло й не змогли фінішувати.

Впевнену перемогу в гонці здобула збірна Франції. Срібними призерами стали норвежці, а на третій щабель п'єдесталу піднялися італійці.

Юніорський чемпіонат світу 2026. Чоловіча естафета, U-21

1. 🥇 Франція (0+6) 1:21:13,9

2. 🥈 Норвегія (3+7) +1.59.2

3. 🥉 Італія (2+14) +3.48,1

4. Словаччина (1+11) +3:59,1

5. Німеччина (2+16) +4:08,5

6. Чехія (2+10) +4:42,4

...

LPD Україна (4+15)

У неділю, 8 березня, відбудуться дві останні гонки юніорського чемпіонату світу 2026 – естафети серед дівчат U-19 та юніорок U-21. Перша гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом, а друга стартує о 15:30.

Раніше в естафеті U-19 Тарас Тарасюк, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік фінішували 8-ми.