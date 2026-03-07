Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Стали коловими: українці провалили естафету U-21 на ЮЧС-2026

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 16:29
Стали коловими: українці провалили естафету U-21 на ЮЧС-2026
Дмитро Крюков
Instagram

У суботу, 7 березня, на юніорському чемпіонату світу 2026, що проходить в німецькому Амбері, відбулася естафета серед юнаків вікової категорії U-21.

Україну в гонці представив квартет у складі Дмитра Крюкова, Костянтина Марценюка, Івана Стеблини та Кирила Кульчицького. Загалом на старт естафети вийшла 21 команда-учасниця.

"Синьо-жовті" провально провели гонку, "заробивши" чотири штрафні кола. У підсумку українці програли тріумфаторам більш як коло й не змогли фінішувати.

Впевнену перемогу в гонці здобула збірна Франції. Срібними призерами стали норвежці, а на третій щабель п'єдесталу піднялися італійці.

Юніорський чемпіонат світу 2026. Чоловіча естафета, U-21

  • 1. 🥇 Франція (0+6) 1:21:13,9
  • 2. 🥈 Норвегія (3+7) +1.59.2
  • 3. 🥉 Італія (2+14) +3.48,1
  • 4. Словаччина (1+11)  +3:59,1
  • 5. Німеччина (2+16)  +4:08,5
  • 6. Чехія (2+10)  +4:42,4
  • ...
  • LPD Україна (4+15)

У неділю, 8 березня, відбудуться дві останні гонки юніорського чемпіонату світу 2026 – естафети серед дівчат U-19 та юніорок U-21. Перша гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом, а друга стартує о 15:30.

Раніше в естафеті U-19 Тарас Тарасюк, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік фінішували 8-ми.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Костянтин Марценюк Іван Стеблина Дмитро Крюков

Костянтин Марценюк

ЄЮОФ-2025. Тарасюк фінішував 15-м у спринті

Останні новини