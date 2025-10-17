Українська правда
Батько Дальмаєр дав оцінку операції з пошуку тіла доньки

Руслан Травкін — 17 жовтня 2025, 07:46
Тіло ікони біатлону Лаури Дальмаєр, яка загинула внаслідок смертельної аварії в горах Каракорум у Пакистані наприкінці липня, навряд чи буде знайдено.

Батько загиблої спортсменки визнав, що шансів знайти її немає. Його слова передає Sport.de.

"Ми хотіли б забрати Лауру додому. Але нам не вдалося її отримати",розпочав Андреас Дальмаєр.

На прохання батьків Дальмаєра, німецький альпініст-екстремал Томас Губер, який також був у складі рятувальної команди в Пакистані після аварії, повернувся на місце аварії у вересні.

"Тіло так і не знайшли. Тож Лаура залишається на горі. Немає жодних шансів її врятувати",заявив батько.

Скелелаз Губер розповів, що він та його колега-альпініст обшукували стіну на піку за допомогою підзорної труби та дрона.

"Це було складно і не без ризику. Але ми хотіли дослідити всі можливості та знайти, де вона може бути. Ми обшукали всі тріщини, залізли у велику ополонку, але не знайшли жодних слідів", – повідомив 58-річний Томас.

Нагадаємо, мама, Сьюзі Дальмаєр, зробила спеціальний ювелірний вибір у пам'ять про доньку.

