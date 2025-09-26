У рідному місті загиблої Дальмаєр назвали парк на її честь

На честь колишньої німецької біатлоністи Лаури Дальмаєр, яка трагічно загинула внаслідок каменепаду в пакистанському Каракорумі, назвали парк у її рідному місті Гарміш-Партенкірхені.

Про це повідомляє Sport.de.

Муніципальна рада цього міста у Верхній Баварії одноголосно схвалила цей крок. Він стосується раніше неназваних спа-садів на Шніцшульштрассе.

Там знаходиться штаб-квартира лижного клубу Партенкірхена, рідного клубу Дальмаєра.

Невдовзі після трагічної смерті Дальмаєра в парку було встановлено імпровізований меморіал, що складається з дерев'яної стели, ліхтаря та каменя з місцевих гір, а також меморіальної дошки та зображення дворазового олімпійського чемпіона з біатлону.

"Те, що ми тепер перейменовуємо парк, де часто вшановували Лауру і який вона тісно пов’язувала зі своїм рідним містом, її честь, є чітким зобов’язанням нашої громади. Парк Лаури Дальмаєр стане місцем пам’яті, вдячності та натхнення – для нинішнього та майбутніх поколінь", – сказала мер Елізабет Кох.

Родина Дальмаєра прямо просила про перейменування, сказав політик. Урочисте відкриття заплановано на найближчі тижні.

