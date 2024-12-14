Підручний: У переслідуванні більше налаштовувався на стрільбу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у гонці переслідування на Кубку світу в Гохфільцені (11 місце), а також поділився очікуваннями від недільної естафети.

33-річного спортсмена цитує Український біатлон.

"Я старався, боровся, та перші чотири кола були занадто важкими, я не те, що економив сили, а йшов на межі, а на останньому вже зібрався як міг. Переживав, щоб мене вистачило до фінішу, бо дійсно важко було. Але вистачило, щоб утримати гарну позицію. Гонка переслідування – такий особистий старт, тут головне поліпшити свою позицію. Сьогодні вдалося не максимально, але все ж таки покращити позицію. Я більше налаштовувався на стрільбу.

Недільна естафета? Треба добре поборотися, адже ця гонка йде до заліку Кубку націй. Ми повинні показати той максимум, на який наша команда наразі спроможна, щоб залишати за собою високу позицію у Кубку націй", – заявив Підручний.