Багато факторів впливає на результат: Підручний – про гонку переслідування на ЧС-2025
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив результат гонки переслідування на чемпіонаті світу-2025, де він став 30-м.
Цитує Підручного Суспільне Спорт.
"Стрільба стоячи? Результат не той, але все ж прогрес. Гонка почалася досить оптимістично: чиста "лежка" за таких погодних умов порадувала, але "стійка", на жаль, не вдалася, особливо остання була зовсім погана. На жаль, не вдалося покращити ще позиції. На трасі теж не зовсім все було, як хотілося, у районі тих суперників, з якими біг, так і боровся. Погодні умови були складні, десь нестабільні. Це теж могло відіграти свою роль", – розповів біатлоніст.
Підручний зазначив, що на результати його особистих гонок вплинули також зовнішні фактори.
"Поки що рано робити висновки, минуло три старти. В естафеті все було добре, [у спринті] були проблеми не з індивідуальним станом, проблеми були інші. [У персьюті] вже було краще боротися на трасі. Так, четверте-п'яте коло були складними, але не можу сказати, що не вгадали з піком.
Ми добре готові, можемо показувати гарні результати. Суперники ж теж відпочивали і готувалися до чемпіонату. Хтось краще підготувався, хтось гірше, хтось зараз швидший, а хтось може бути на іншій гонці швидший. Багато факторів впливає на результат: ті ж лижі, підготовка лиж відрізняються: в однієї команди їдуть кращі, в інших – гірше", – розповів Підручний.
Нагадаємо, Йоганнес Бо виграв гонку переслідування та побив рекорд Бйорндалена за особистими перемогами на чемпіонатах світу