Багато факторів впливає на результат: Підручний – про гонку переслідування на ЧС-2025

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив результат гонки переслідування на чемпіонаті світу-2025, де він став 30-м.

Цитує Підручного Суспільне Спорт.

Підручний зазначив, що на результати його особистих гонок вплинули також зовнішні фактори.

"Поки що рано робити висновки, минуло три старти. В естафеті все було добре, [у спринті] були проблеми не з індивідуальним станом, проблеми були інші. [У персьюті] вже було краще боротися на трасі. Так, четверте-п'яте коло були складними, але не можу сказати, що не вгадали з піком.

Ми добре готові, можемо показувати гарні результати. Суперники ж теж відпочивали і готувалися до чемпіонату. Хтось краще підготувався, хтось гірше, хтось зараз швидший, а хтось може бути на іншій гонці швидший. Багато факторів впливає на результат: ті ж лижі, підготовка лиж відрізняються: в однієї команди їдуть кращі, в інших – гірше", – розповів Підручний.