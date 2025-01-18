Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Меркушина стала п'ятою у спринті на Універсіаді-2025

Олександр Булава — 18 січня 2025, 15:20
Меркушина стала п'ятою у спринті на Універсіаді-2025
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У Турині, де проходить біатлонна програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади, відбулася спринтерська гонка у жінок.

Найкращий результат у складі України показала Олександра Меркушина, яка з трьома хибами стала п'ятою та програла переможниці понад 1,5 хвилини.

У десятці найкращих також фінішувала Данила Чалик, Лілія Стеблина стала 23-ю, а Ксенія Приходько не змогла завершити гонку.

Універсіада-2025. Спринт, жінки

1. Барбара Скробишевска (Польща, 1+0) 22:14,4

2. Амелія Ліжка (Польща, 0+1) +54,6

3. Аріна Крюкова (Казахстан, 0+2) +1:03,2

...

5. Олександра Меркушина (1+2) +1:31,5

9. Дарина Чалик (3+2) +2:01,0

23. Лілія Стеблина (4+3) +3:30,6

DNS Ксенія Приходько

Нагадаємо, наразі в української біатлонної команди дві золотих нагороди на Універсіаді за одиночну змішану естафету та коротку індивідуальну гонку у чоловіків.

Крім того, у жіночій короткій індивідуальній гонці 23-річна Дарина Чалик стала бронзовою призеркою.

Далі в біатлонній програмі Всесвітньої Універсіади заплановані спринтерські гонки переслідування серед чоловіків та жінок. Вони відбудуться у понеділок, 20 січня.

Олександра Меркушина Універсіада-2025

Олександра Меркушина

Золота пара Універсіади-2025: Треба було "вигрібати" й ризикувати
Україна виграла золото в одиночній змішаній естафеті на Універсіаді-2025
Заховатися в натовпі не вдалося. Українські сестри-біатлоністки провели різдвяну відпустку на ковзанці
Визначився склад збірної України з біатлону на зимову Універсіаду в Турині
Джима фінішувала 8-ю у переслідуванні на Кубку світу в Ансі

Останні новини