Мандзин: У персьюті можна було боротися за гарні позиції

Сергій Шаховець — 19 січня 2026, 14:27
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій виступ у гонці переслідування на п'ятому етапі Кубку світу в Рупольдингу.

Слова срібного призера юніорського чемпіонату світу 2024 року наводить biathlon.com.ua.

В останній гонці етапу в Рупольдингу Мандзин відіграв 10 позицій, піднявшись з 41-ї стартової до 31-ї фінішної. 22-річний українець міг навіть розраховувати на кращий результат.

"Гонка видалась зовсім непоганою, враховуючи те, що лижний хід був досить хорошим і можна було боротися за гарні позиції. На жаль, промахи це завадили зробити. Та і 41 стартова позиція в Рупольдингу – досить далеке місце, щоб напевно боротися за високі позиції, але все можливо, тому рухаємося далі", – розповів Мандзин.

Під час гонки Віталій допустив два промахи, хоча погодні умови сприяли чистій стрільбі. На наступному етапі українець сподівається покращити результат.

Нагадаємо, що наступний шостий етап Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место розпочнеться 22 січня. У триденній змагальній програмі заплановані індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.

